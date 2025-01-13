Πάνω από 2.400 αρχαία νομίσματα, προερχόμενα από όλες τις εποχές της Αρχαιότητας, κατείχε - μεταξύ άλλων - 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά την έρενα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2.456 αρχαία νομίσματα από την Κλασσική Εποχή (5ου-4ου αι. π. Χ.), το Μακεδονικό Βασίλειο (4ος -3ος αι. π. Χ.), τις ελληνικές πόλεις της Μακεδονίας, τους Ελληνιστικούς Χρόνους, τη Ρωμαϊκή Εποχή της Δημοκρατίας, τους Ρωμαϊκούς Αυτοκρατορικούς Χρόνους, την Πρωτοβυζαντινή Εποχή, τη Μεσοβυζαντινή Εποχή, την Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο, την Εποχή της Μέσης Οθωμανοκρατίας και τον 17ο ευρωπαϊκό αιώνα.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- 2.456 αρχαία νομίσματα,

- κυνηγετικό όπλο,

- πιστόλι,διόπτρα και 377 φυσίγγια,

- 14 δαχτυλίδια (11 χάλκινα και 3 αργυρά),

- 3 χάλκινα βυζαντινά βραχιόλια,

- 2 μολύβδινα token,

- 2 χάλκινα σταθμία εργαστηρίου,

- 3 σκωρίες εργαστηρίου,

- χάλκινο ατρακτοειδές εξάρτημα,

- αργυρό ενώτιο,

- αργυρό κομβίο,

- περίπατος,καρφίτσα και 10 εξαρτήματα μεταλλικών αγγείων.

Τα αρχαία αντικείμενα θα εξεταστούν από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, ενώ τα κατασχεθέντα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Ο 34χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



