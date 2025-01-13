Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στο Σχηματάρι: Νεκρός αστυνομικός διευθυντής και η σύζυγός του

Ενα ζευγάρι έχασε χθες το βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Σχηματάρι.

Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα, μία μοτοσυκλέτα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτή να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα πριν από το Σχηματάρι ενώ το ζευγάρι – ένας αστυνομικός διευθυντής και η σύζυγός του – άφησαν πίσω τους δυο παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, επειδή η μπαγκαζιέρα προπορευόμενου αυτοκινήτου έπεσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα εκείνοι να κάνουν ελιγμούς για να αποφύγουν το αντικείμενο. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.