Αναβλήθηκε η δίκη του 37χρονου αστυνομικού που κατηγορείται για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά Κώστα Φραγκούλη, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, τον Δεκέμβριο του 2022, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βέροιας, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 37χρονος αστυφύλακας, έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε η υπεράσπισή του (λόγω κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκ των συνηγόρων). Η υπόθεση αναμένεται να προσδιοριστεί σε νέα ημερομηνία από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο αστυνομικός διώκεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για εκτέλεση παράνομων πυροβολισμών.

Μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

