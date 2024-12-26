Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Όχημα στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, στην έξοδο για Επταπύργιο.

Τα δύο ανήλικα ήταν δεμένα σε παιδικά καθίσματα και δεν υπέστησαν το παραμικρό. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Λόγω του συμβάντος προκλήθηκε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιφερειακή οδό.

Επί τόπου βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.