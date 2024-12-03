Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ζητώντας να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες κατά των αρμοδίων του ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή τα συνεχιζόμενα προβλήματα ηλεκτροδότησης που, όπως καταγγέλλει, αντιμετωπίζουν εκατοντάδες νοικοκυριά του Δήμου, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας «Bora».

Με την μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά παντός υπευθύνου στον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ο δήμαρχος ενημέρωσε σχετικά και την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης .

«Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και τους εθελοντές στάθηκαν όρθιοι. Παραφωνία ήταν ο ΔΕΔΔΗΕ που πραγματικά βρέθηκε τελείως απροετοίμαστος και με πάρα πολλά προβλήματα», κατήγγειλε ο κ. Καϊτεζίδης. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο παραμένουν χωρίς ρεύμα εκατοντάδες νοικοκυριά στο Πανόραμα, στην Πυλαία, στο Ασβεστοχώρι, στην Εξοχή και στο Φίλυρο, ενώ τα σχολεία δεν λειτουργούν παρότι είναι «πανέτοιμα και έχουν επιθεωρηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου».

«Όλα αυτά είναι θέματα του ΔΕΔΔΗΕ. Πραγματικά πρέπει να δώσουν εξηγήσεις αυτοί οι άνθρωποι. Βρέθηκαν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Τους κατηγορώ ευθέως και εγώ και όλο το Δημοτικό μας Συμβούλιο», επισήμανε ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ίδιος εγκαλεί τον ΔΕΔΔΗΕ -μεταξύ άλλων- ότι ενόψει της κακοκαιρίας «δεν είχε επιθεωρήσει τα δίκτυά του, με αποτέλεσμα πολλά κλαδιά να βρίσκονται μπλεγμένα με σύρματα του δικτύου και να υπάρχουν βλάβες και διακοπές», όπως επίσης ότι «δεν είχε οργανώσει συνεργεία επαρκή ώστε να μπορούν, στη διάρκεια που εξελίχθηκε το φαινόμενο, να παρεμβαίνει για να αποκαθιστά τις βλάβες».

«Ψάχναμε να βρούμε συνεργεία και συνεργεία δεν βρίσκαμε», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι αυτοί, με την αποδεδειγμένη ανεπάρκειά τους, άφησαν στο σκοτάδι και στην παγωνιά -και στην κυριολεξία αλλά και μεταφορικά στο σκοτάδι της ενημέρωσης, τους ανθρώπους αυτούς, και πραγματικά πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

