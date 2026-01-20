Skai.gr: Στην κορυφή της ενημέρωσης με ιστορικό ρεκόρ επισκεψιμότητας

Το skai.gr, η digital πλατφόρμα ενημέρωσης του Ομίλου ΣΚΑΪ, έκλεισε τον Δεκέμβριο με ιστορικό υψηλό, επιβεβαιώνοντας την πρωταγωνιστική της θέση στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Google Analytics, η επισκεψιμότητα σημείωσε αύξηση 14%, φτάνοντας τους 5,4 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες.

Με θεματολογία που καλύπτει όλο το φάσμα της επικαιρότητας -από την πολιτική και την οικονομία μέχρι την τεχνολογία και το lifestyle- το skai.gr βρίσκεται πλέον στις κορυφαίες θέσεις της διαδικτυακής ενημέρωσης. Με στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς, όπως το Associated Press, το Bloomberg, το CNN, τη Deutsche Welle, το Japan News, το Reuters, και τη Washington Post που ενισχύουν την εγκυρότητά του. Με έμπειρη συντακτική ομάδα που παραμένει στην πρώτη γραμμή, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο κάθε εξέλιξη με άμεσες ανταποκρίσεις, αναλύσεις και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Παράλληλα, η AI anchor woman Sofia συνεχίζει να δίνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα στην ψηφιακή ενημέρωση. «Μεταδίδει» καθημερινά τα κορυφαία γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο, ενισχύοντας τη δυναμική και διαδραστική σχέση του skai.gr με τους αναγνώστες του.

skai.gr: Η πιο αξιόπιστη και δυναμικά αναπτυσσόμενη πλατφόρμα ενημέρωσης. Για να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει.

Πηγή: skai.gr

