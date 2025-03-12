Νέοι και νέες μέλη διάφορων συλλογικοτήτων προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης σε ακτιβιστική κίνηση ζητώντας να υπάρξει δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το tempo24, πήγαν στον κεντρικό σταθμό του ΟΣΕ, στην Αγίου Νικολάου και την ώρα που πλησίαζε ο προαστιακός κατέλαβαν τη σιδηροδρομική γραμμή και φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ δεν επέτρεψαν στον μηχανοδηγό να φθάσει στον σταθμό και το τρένο ακινητοποιήθηκε μερικές δεκάδες μέτρα μακριά.

Η συμβολική ενέργεια διήρκησε μερικά λεπτά και στη συνέχεια η ομάδα παρέμεινε για λίγο στις αποβάθρες φωνάζοντας συνθήματα κρατώντας πετώντας τρικάκια.

Ενώ ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας που έφθασε στο σημείο δεν παρενέβη, αλλά επιτηρούσε διακριτικά.

