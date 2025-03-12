Λογαριασμός
Πάτρα: Μπλόκαραν τον προαστιακό - Νεαροί κατάλαβαν τη γραμμή του τρένου στον σταθμό του ΟΣΕ (Φωτογραφίες - βίντεο)

Συμβολική διαμαρτυρία στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στην Πάτρα χθες Τρίτη - Μπήκαν μπροστά και σταμάτησαν το τρένο μέλη συλλογικοτήτων

προαστιακός Πάτρα

Νέοι και νέες μέλη διάφορων συλλογικοτήτων προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης σε ακτιβιστική κίνηση ζητώντας να υπάρξει δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το tempo24, πήγαν στον κεντρικό σταθμό του ΟΣΕ, στην Αγίου Νικολάου και την ώρα που πλησίαζε ο προαστιακός κατέλαβαν τη σιδηροδρομική γραμμή και φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ δεν επέτρεψαν στον μηχανοδηγό να φθάσει στον σταθμό και το τρένο ακινητοποιήθηκε μερικές δεκάδες μέτρα μακριά.

προαστιακός Πάτρα

προαστιακός Πάτρα

προαστιακός Πάτρα

Η συμβολική ενέργεια διήρκησε μερικά λεπτά και στη συνέχεια  η ομάδα παρέμεινε για λίγο στις αποβάθρες φωνάζοντας συνθήματα κρατώντας πετώντας τρικάκια.

Ενώ ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας που έφθασε στο σημείο δεν παρενέβη, αλλά επιτηρούσε διακριτικά.

προαστιακός Πάτρα

προαστιακός Πάτρα

