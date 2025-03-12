Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 12 Μαρτίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα 12 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη: Οσίου Θεοφάνους ομολογητού, Δίκαιος Φινεές
Έτσι σήμερα γιορτάζουν οι: Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο
Ανατολή ήλιου: 06:40 - Δύση ήλιου: 18:29
Σελήνη 13 ημερών
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.