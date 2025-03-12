Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 12 Μαρτίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα 12 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη: Οσίου Θεοφάνους ομολογητού, Δίκαιος Φινεές

Έτσι σήμερα γιορτάζουν οι: Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*



Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο



Ανατολή ήλιου: 06:40 - Δύση ήλιου: 18:29

Σελήνη 13 ημερών

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Πηγή: skai.gr

