Η νέα ανάρτηση του Χρίστου Κούγια για την κληρονομιά που άφησε ο πατέρας του

«Ούτε 50 εκατ. υπάρχουν, ούτε 28 ακίνητα», λέει ο Χρίστος Κούγιας, κάνοντας λόγο για χρέη - Ξεκαθαρίζει επίσης πως ο Αλέξης Κούγιας δεν άφησε διαθήκη

Χρίστος Κούγιας

Ανακοίνωση για τα όσα μεταδίδονται τις τελευταίες ημέρες για την κληρονομιά που άφησε ο Αλέξης Κούγιας, εξέδωσε ο γιος του γνωστού ποινικολόγου.

Όπως αναφέρει σε Instagram story ο Χρίστος Κούγιας, ο πατέρας του «δεν έφτιαξε καμία διαθήκη γιατί γνώριζε ότι στην περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, εγώ και η αδερφή μου θα κληρονομήσουμε οτιδήποτε υπάρχει στο όνομα του εξ αδιαθέτου ως οι νομαδικοί κληρονόμοι».

Παράλληλα, σημειώνει πως «ούτε 50 εκατ. υπάρχουν, ούτε 28 ακίνητα με βάση πάντα τα νόμιμα έγγραφα που έχω στα χέρια μου», ενώ κάνει λόγο και για χρέη. «Προφανώς υπάρχουν αρκετά ακίνητα τα οποία εμείς θα κληρονομήσουμε, όμως υπάρχουν και αρκετά χρέη, τα οποία εμείς θα αποπληρώσουμε».

Αναλυτικά οι αναρτήσεις του Χρίστου Κούγια: 

Χρίστος Κούγιας

Χρίστος Κούγιας 2

