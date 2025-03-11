Λόγω διέλευσης συρμών υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής αποφάσισε τις παρακάτω σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, ως εξής:

Ολιγόωρος προσωρινός αποκλεισμός της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λ.Ε.Α., από τη χιλιομετρική θέση (χ/θ) 25,600 έως τη χ/θ 26,100 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, κατά τις ώρες 22:00 της 12, 17, 19, 26/03/2025 (εναλλακτικά ή/και 01, 02/04/2025), έως την 06:00 της επομένης.

Ολιγόλεπτος ολικός αποκλεισμός και των δυο κατευθύνσεων του αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή του Σταθμού Διοδίων Ελευσίνας, καθώς και της εισόδου της νότιας παράπλευρης οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά τις ώρες από 02:00 έως 05:00 της 12, 17, 19, 27/03/2025 (εναλλακτικά ή/και 02, 03/04/2025).

