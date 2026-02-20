«Ανακουφισμένος» και «χαρούμενος» δήλωσε ο Βέλγος συλλέκτης των φωτογραφιών της περιόδου 1943 - 1944, Τιμ ντε Κράενε, έπειτα από την επίσημη πιστοποίηση της αυθεντικότητας της συλλογής του.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής, καθώς και για ένα σπάνιο σύνολο 262 ιστορικών φωτογραφιών, που αποτελούν πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια.

Ειδικότεραμ ο κ. ντε Κράνε τόνισε στο ERTnews: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος με τη λύση που είναι τώρα στο τραπέζι. Και, εκτός από αυτό δεν θα κάνω καμία άλη δήλωση».

Τέλος, είπε πως δεν θα δηλώσει κάτι άλλο, «ειδικά μέχρι να τελειώσουν όλα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.