Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Αττική, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σειρά προβλημάτων και πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές.



Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό στο Πεδίον του Άρεως, όπου ένα μεγάλο δέντρο έσπασε από τον κορμό του και έπεσε σε μονοπάτι.

​Η πρόγνωση για το Σάββατο

​Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στο Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει άστατος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και πιθανότητα για τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με τα βόρεια προάστια να είναι 2-3 βαθμούς πιο ψυχρά. Κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.