Σήμερα στη Γάνδη κλιμάκιο του ΥΠΠΟ για την απόκτηση των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής

Στη Γάνδη θα βρεθεί σήμερα ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντήσει τον κάτοχο της σπάνιας συλλογής φωτογραφιών που απεικονίζουν την πορεία των 200 κομμουνιστών και τις τελευταίες στιγμές τους πριν από την εκτέλεσή τους στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, την πρωτομαγιά του 1944. Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν από Γερμανό αξιωματικό.

Πρόκειται για μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο και νομική τεκμηρίωση και ξεκινά με την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του υλικού και της νομιμότητας της προέλευσής του.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε ότι πιθανότατα ο συλλέκτης έχει στην κατοχή του ολόκληρο άλμπουμ με υλικό και φωτογραφίες από την επίμαχη περίοδο, το οποίο αποτελεί ιστορική καταγραφή, που πρέπει να περιέλθει στη χώρα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο τη συλλογή φωτογραφιών των «200» της Καισαριανής μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της. Η φρίκη της διαδικασίας, όπου οι μελλοθάνατοι πηγαίναν στον τοίχο ανά εικοσάδες και υποχρεώνονταν να μαζεύουν τα πτώματα των προηγουμένων, δεν έκαμψε το ηθικό τους.

Ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων και η διαδικασία πιστοποίησης

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επιχείρηση για τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό των συγκλονιστικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των αγωνιστών στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το ραντεβού της ελληνικής αποστολής με τον συλλέκτη θα γίνει σήμερα το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεθοδικά οργανωμένης επιχείρησης του υπουργείου Πολιτισμού.

Έμπειρα στελέχη και εμπειρογνώμονες του υπουργείου θα βρεθούν στα γραφεία της εταιρείας του κατόχου, έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Το πρώτο και κρισιμότερο βήμα είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας και της γνησιότητας των φωτογραφιών. Μόλις ολοκληρωθεί η επιστημονική επικύρωση, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της συλλογής ως μνημείο της χώρας.

Η αναγνώριση των φωτογραφιών ως μνημείων αλλάζει πλήρως τη διαπραγματευτική βάση, καθώς θέτει αυστηρά νομικά πλαίσια. Η κίνηση αυτή πρακτικά «παγώνει» για πάντα οποιαδήποτε πιθανότητα πώλησης ή δημοπρασίας της συλλογής σε τρίτους. Πλέον, το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η απόκτηση των φωτογραφιών θα γίνει μέσω απευθείας αγοράς ή αν ο κάτοχος θα υποχρεωθεί σε παραχώρηση, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα.

Παρά το αυστηρό νομικό πλαίσιο, πηγές αναφέρουν ότι επικρατεί πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο κάτοχος φαίνεται να έχει αντιληφθεί την τεράστια ιστορική σημασία της συλλογής για την Ελλάδα. Η όλη διαδικασία της αυτοψίας αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε με έξι ώρες και θα ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την έκβαση της αποστολής θα γίνουν από το υπουργείο Πολιτισμού.

