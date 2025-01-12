Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη χθες Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025, στον Πειραιά, 43χρονός ημεδαπός, διότι είχε στην κατοχή του, μεταξύ άλλων, καραμπίνα, χειροβομβίδες, όπλα, καθώς και πλήθος διαφόρων τμημάτων και σκελετών όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ελ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος κατελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες χθες (11-01-2025), στον Πειραιά και συγκεκριμένα εντός σταθμευμένου οχήματος, το οποίο έφερε εμφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, να φέρει στη ζώνη του παντελονιού του, ένα πυροβόλο όπλο, με γεμιστήρα, η οποία περιείχε -10- φυσίγγια.

Παράλληλα, στο χώρο των αποσκευών του οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -31- σκελετοί πυροβόλων όπλων (πιστολιών), -5- πανομοιότυπα μεταλλικά τμήματα κλείστρων πυροβόλων όπλων, άνευ ενδείξεων και -12- πανομοιότυπα μεταλλικά μέρη προερχόμενα από σκελετούς πολεμικών τυφεκίων, άπαντα με το σήμα και αρχικά U.S.M.C. (United States Marine Corps) του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Επιπλέον, σε έρευνες που πραγματοποιηθήκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολυβόλο όπλο,

κάνη πολυβόλου όπλου,

-4- μεταλλικές βάσεις πολυβόλου όπλου,

-2- μεταλλικά τμήματα πολυβόλου όπλου,

κυτίο με μεταλλικά τμήματα πολυβόλου όπλου,

-2- χειροβομβίδες,

καραμπίνα με ξύλινη λαβή,

πιστόλι αερίου,

-5- αμπούλες αερίου και πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,

-2- τρίφτες περιέχοντες υπολείμματα κάνναβης,

μαχαίρι, συνολικού μήκους -25- εκατοστών, με μήκος λάμας 13 εκατοστά,

μεταλλικό μέρος όπλου,

-194- κάλυκες, -10- βολίδες πυροβόλων όπλων και -5- φυσίγγια, διαφόρων διαμετρημάτων,

-2- οπλοβομβίδες,

-4- καπνογόνα,

-2- μάσκες αερίου με τρία φίλτρα,

κινητό τηλέφωνο και φορητός υπολογιστής.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων (εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και περί ζωοκτονίας).

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

