Συνελήφθη 47χρονος καταζητούμενος για απάτες και πλαστογραφία

Συνελήφθη χθες το πρωί στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής ένας 47χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 10 ετών και 3 μηνών για τα αδικήματα της απάτης κατ' εξακολούθηση και της πλαστογραφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 47χρονος προσποιούμενος -κατά περίπτωση- τον λογιστή, τον δικηγόρο, τον σύμβουλο επιχειρήσεων και τον επιχειρηματία με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, έπειθε τα θύματά του και κατάφερε σε πλείστες περιπτώσεις να αποσπάσει χρηματικά ποσά.

Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμεί διάταξη του Προέδρου Εφετών Αθηνών που διατάζει την προσωρινή του κράτηση ως κατηγορούμενο για βασανισμό και φόνο ζώου συντροφιάς καθώς ο κατηγορούμενος, σε προγενέστερο χρόνο και χρησιμοποιώντας δηλητηριασμένη τροφή, θανάτωσε σκύλο συντροφιάς της πρώην συντρόφου του για λόγους προσωπικής αντεκδίκησης.

Επιπρόσθετα για να αποφύγει τη σύλληψή του άλλαζε συνεχώς κατοικίες και μετακινούνταν κατά κύριο λόγο με ενοικιαζόμενα οχήματα ή οχήματα που άνηκαν σε άλλα άτομα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

