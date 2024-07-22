Δέκατη πέμπτη συνεχόμενη μέρα πολύ υψηλών θερμοκρασιών ήταν η σημερινή με τις θερμότερες περιοχές να είναι η Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Στερεά και η νοτιοανατολική Πελοπόννησος.

Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας (41.9 °C) και ακολούθησε η Θήβα (41.6 °C) και τα Ψαχνά Ευβοίας (41.2 °C).

Δείτε πίνακα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 189 από τους 513 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό 37%) ενώ η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 35.5 °C, τιμή υψηλότερη αυτής της 20/07 (34.8 °C) και της 21/07 (35.2 °C).

Πηγή: skai.gr

