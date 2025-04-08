Κατά τόπους βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, θα λάβουν χώρα αύριο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, για αύριο Τετάρτη 9 Απριλίου, προβλέπονται λίγες νεφώσεις στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Στα υπόλοιπα, θα παρουσιαστούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Υπάρχει, επίσης, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι - απόγευμα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και από το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 13 και στα υπόλοιπα τους 14 με 16βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος. Στα υπόλοιπα παροδικές νεφώσεις. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από -1 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι - απόγευμα στην Πελοπόννησο.Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.Από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα νησιά του Ιονίου γενικά αίθριος.Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -2 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου το μεσημέρι - απόγευμα υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 17βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4, στις Σποράδες έως 5 και απότο απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρατοπικά 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 10-04-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα κυρίως στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 14 με 16 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και κατά τόπους στο εσωτερικότης υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 11-04-2025

Στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα το πρωί 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για το Σάββατο 12-04-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο και την περιοχή Κρήτης - Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει κατά τόπους στο Ιόνιο και τα νότια ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 13-04-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

