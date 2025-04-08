Βαθιά θλίψη στην κοινωνία των Χανίων στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού, σε ηλικία 67 ετών, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ο Σεβασμιότατος άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τρίτης μετά από προβλήματα που είχε με την υγεία του. Είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, η πρώτη από τις οποίες είχε γίνει τον Ιούλιο του 2024 και η δεύτερη πριν δύο εβδομάδες.

Δυστυχώς, τις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να καταλήξει, γεμίζοντας με θλίψη την κοινωνία των Χανίων.

Ο Δαμασκηνός Παπαγιαννάκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1958.

Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης το 1989. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια Σχολή.

Το 1976 εκάρη μοναχός. Στις 5 Ιουλίου 1981 χειροτονήθηκε Διάκονος και στις 31 Ιουλίου 1982 Πρεσβύτερος.

Υπηρέτησε ως Εφημέριος και Ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Κυδωνίας. Το 2001 διορίστηκε Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Κυδωνίας.

Στις 7 Νοεμβρίου 2006 εξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο Κρήτης.

Στις 18 Νοεμβρίου 2006 χειροτονήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ηρακλείου Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.