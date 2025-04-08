Με σοκαριστική αγριότητα εξελίχθηκε μια οικονομική διαμάχη στον Μύτικα Χαλκίδας, καθώς ένας 75χρονος άνδρας προχώρησε σε δολοφονία και εν συνεχεία σε αυτοκτονία, αφήνοντας πίσω του μια κοινότητα παγωμένη από την είδηση της διπλής τραγωδίας, όπως μεταδίδει το eviathema.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 08/04, όταν ο 75χρονος, έχοντας προμελετήσει τις κινήσεις του, μετέβη στο σπίτι του 50χρονου άνδρα, ο οποίος αγόρασε το σπίτι του 75χρονου σε πλειστηριασμό.

Κρατώντας όπλο που διατηρούσε στο σπίτι του, ο ηλικιωμένος άνδρας τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, ολοκληρώνοντας με τραγικό τρόπο ένα επεισόδιο που προκαλεί βαθιά αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας τη συλλογή στοιχείων για την υπόθεση. Τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία φαίνεται να σχετίζονται με οικονομικά χρέη και προσωπικές διαφορές, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να έπαιξαν ρόλο στην ψυχολογική κατάσταση του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος ηλεκτρολόγος είχε αγοράσει το σπίτι του 75χρονου σε πλειστηριασμό και είχε αφήσει τον πρώτο να διαμένει για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο 50χρονος βρέθηκε το απόγευμα έξω από το σπίτι για να πάρει κάποια μέτρα όταν ο 75χρονος βγήκε με το όπλο και αφού διαπληκτίστηκαν του έριξε 4 φορές με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να ρίξουν φως στις λεπτομέρειες του εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

