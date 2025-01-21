Τη δυνατότητα μετά από την εμπειρία του σκι στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν να βρίσκονται μέσα σε λίγα λεπτά στα θερμά νερά των 38 βαθμών Κελσίου στα λουτρά του Πόζαρ, θα έχουν τα επόμενα χρόνια οι επισκέπτες της περιοχής.

Σήμερα οι ίδιοι, για να μεταβούν από το ένα σημείο στο άλλο, χρειάζεται να διανύσουν μια μεγάλη απόσταση, από την πλευρά της Αλμωπίας και μέσω της Έδεσσας.

Η σύνταξη της μελέτης για την κατασκευή δρόμου μήκους 7 χιλιομέτρων που θα συνδέσει το χιονοδρομικό με τα φυσικά σπα της περιοχής βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Ιορδάνη Τζαμτζή, εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, ώστε το έργο να δημοπρατηθεί ως το τέλος του 2025. Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 502.000 ευρώ, το κόστος του έργου υπολογίζεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ και είναι εφικτό οι εργασίες κατασκευής να ολοκληρωθούν μέσα σε ενάμισι χρόνο.

«Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, μαζί με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, έχουμε καταθέσει τη σχετική πρόταση το πρόγραμμα των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ η διαδικασία ξεκίνησε ήδη από το 2021» σημειώνει ο κ. Τζαμτζής, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ. Ο ίδιος κάνει λόγο για ένα έργο για το οποίο η συζήτηση γινόταν τα τελευταία τριάντα χρόνια και θεωρεί ότι όταν ολοκληρωθεί θα έχει πολύ μεγάλα τουριστικά οφέλη καθώς θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να μείνει στην περιοχή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νάουσα νέα σύσκεψη, μετά από εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας, με αντικείμενο την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής περιηγητικού οδικού δικτύου που θα συνδέει τα χιονοδρομικά κέντρα στο Καϊμακτσαλάν, τα Τρία – Πέντε Πηγάδια και το Σέλι μέσω Άνω Γραμματικού, Κάτω Γραμματικού και Αγίου Παύλου. Η απόσταση μεταξύ των χιονοδρομικών κέντρων είναι περίπου πενήντα χιλιόμετρα και το έργο βρίσκεται στη φάση εκπόνησης της προμελέτης. Στη σύσκεψη μετείχαν οι αντιπεριφερειάρχες Πέλλας και Ημαθίας, οι δήμαρχοι Νάουσας και Βέροιας και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

