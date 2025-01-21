Ιωάννινα: 84χρονη παγίδευσε κακοποιό που επιχείρησε να της αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό

Συνελήφθη χθες το βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ένας 54χρονος, τον οποίο παγίδευσε μία ηλικιωμένη γυναίκα, από την οποία ζητούσε μεγάλο χρηματικό ποσό, με το πρόσχημα ότι η κόρη της είχε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η 84χρονη δέχθηκε χθες το απόγευμα τηλεφώνημα από μέλη της εγκληματικής ομάδας, από τα οποία της ζητήθηκε αρχικά το ποσό των 400.000 ευρώ και συμφώνησε τελικά να παραδώσει 4.700 ευρώ. Η γυναίκα αντιλήφθηκε εγκαίρως την απόπειρα εξαπάτησης και ειδοποίησε την αστυνομία.

Αστυνομικοί που είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του σπιτιού της, εντόπισαν τον κατηγορούμενο ενώ προσέγγιζε σε αυτό για να παραλάβει τα χρήματα, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητο, με το οποίο μετέβη στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Σε βάρος του συλληφθέντα, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα και της απόπειρας απάτης κατ' εξακολούθηση και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» της εγκληματικής ομάδας, όντας επιφορτισμένος να μεταβαίνει στα σπίτια αυτών που θα εξαπατούνταν, για να παραλάβει τα χρήματα.

Η έρευνα για την ανακάλυψη της ταυτότητας των συνεργών του συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

