Καίτη Γκρέυ - Αδημοσίευτο βίντεο: Το «αντίο» της στο κόσμο, μετά θάνατον

Στη δημοσιότητα έδωσε το STAR ένα βίντεο της Καίτης Γκρέυ, όπου η αείμνηστη τραγουδίστρια, 1,5 χρόνο πριν τον θάνατό της, μιλάει στον δημοσιογράφο και καλό της φίλο Νίκος Νικόλιζα, στη διάρκεια επίσκεψής του στο σπίτι της.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, επιθυμία της Κάιτης Γκρέυ ήταν το βίντεο να δοθεί στη δημοσιότητα μετά τον θάνατό της. Σε αυτό, κάνει τον απολογισμό της ζωής της και απευθύνεται στο κοινό της.

Η Καίτη Γκρέυ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 19/01, σε ηλικία 100 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στις 16:00, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης. Η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 12:00 έως και τις 16:00 το μεσημέρι.

Καίτη Γκρέυ: Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, εκτός από ορισμένους

Μιλώντας με δυσκολία η Κάιτη Γκρέυ λέει:

«Η ζωή αυτή που διάλεξα είχε πίκρες πολλές, όμως είχε και χαρές πιο πολλές. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, εκτός από ορισμένους. Στη ζωή που πέρασα συνάντησα και καλούς ανθρώπους, και κακούς. Περισσότερο, βέβαια, καλούς ανθρώπους. Ο κόσμος δεν είναι κακός, εμείς τον κάνουμε κακό, με τις κακίες και τις ζήλιες μας, κάνουμε τον κόσμο κακό απέναντί μας.

Ο Νικόλιζας κάποτε είπε μια κουβέντα για εμένα, ότι δεν έχει γνωρίσει πιο καλό άνθρωπο από εμένα. Είχα και εγώ τις καλές μου και τις κακές μου. Θέλω ο Θεός να βοηθήσει τα ορφανά παιδιά που υποφέρουν πολύ. Ειδικά εγώ υπέφερα πάρα πολύ στη ζωή μου. Έχασα τον πατέρα μου. Όπως όλος ο κόσμος, έζησα και εγώ κάποιες καλές και κακές στιγμές», ανέφερε η Καίτη Γκρέυ, στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».



«Και τα χρόνια πέρασαν και η Καίτη Γκρέυ έμεινε στην Ιστορία, έτσι δεν είναι;», σχολίασε ο Νίκος Νικόλιζας στο βίντεο, με εκείνη να του απαντά:

«Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να με θυμάται ο κόσμος με καλοσύνη. Υπάρχουν, βέβαια, και μερικοί άνθρωποι ζηλότυποι που βλέπουν όλο κακές στιγμές, δεν είναι αλήθεια. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό, στους ανθρώπους. Ο κόσμος είναι καλός, εμείς τον κάνουμε κακό τον κόσμο, όχι άλλοι».

