Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει όλη η οικονομική δραστηριότητα του 54χρονου τοπογράφου που δολοφονήθηκε στο Ψυχικό σύμφωνα με δημοσίευμα του ertnews.gr

Η Αρχή υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη χαρτογραφεί ήδη όλη την περιουσιακή κατάσταση του θύματος αναζητώντας πιθανά στοιχεία που θα συνδράμουν στις έρευνες για την αποκάλυψη του δράστη. Συγκεκριμένα ερευνώνται όχι μόνο οι προσωπικές εταιρείες που διέθετε το θύμα αλλά και όλων των συνεργαζόμενων οντοτήτων και φυσικών προσώπων που είχαν σχέση συνεργασίας με τον 54χρονο.

