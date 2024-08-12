Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας και ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, κατόπιν συνεργασίας, αποφάσισαν:

Την εκκαθάριση των πορισμάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν μέχρι του παρόντος στα πληροφοριακά συστήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. και αφορούν αποζημιώσεις για τις ζημίες στον πρωτογενή τομέα έτους 2023, ζημίες στις αρχές του έτους 2024 και εκκαθαρίσεις ενστάσεων των παραγωγών έτους 2022.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν την Τρίτη 13 Αυγούστου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την εξόφληση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2023 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλιζόμενοι αγρότες έχουν εξοφλήσει στον ΕΛ.Γ.Α. την ειδική ασφαλιστική εισφορά έτους 2022.

