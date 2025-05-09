Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος πολιτών σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά και Κατερίνη, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Συνελήφθη ο αρχηγός

Για την υπόθεση συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, (8/5), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ζημία άνω των 120.000 ευρώ

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη 5 μελών της οργάνωσης, είχε σχηματισθεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που επιχειρεί την τέλεση απατών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με αντίστοιχη προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την ερεύνα, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και το Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ιεραρχικά διαρθρωμένη και δομημένη εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, παρουσιάζονταν σε πολίτες ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και, αφού αποκτούσαν την εμπιστοσύνη τους, τους έπειθαν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δήθεν προορίζονταν για ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ή για επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα, με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ρόλοι

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης ως εξής:

το 57χρονο αρχηγικό μέλος, είχε αναλάβει τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων, συστηνόταν ως καταξιωμένος οικονομολόγος και τα έπειθε να επενδύσουν μεγάλα ποσά, που κατέληγαν στην οργάνωση,

56χρονος, για να ενισχύσει την αξιοπιστία του, παρουσιαζόταν ψευδώς ως αστυνομικός ενώ λάμβανε χρήματα από τη δράση της οργάνωσης,

56χρονος, παρουσιαζόταν ως πρόεδρος των επενδυτικών προγραμμάτων, υποσχόμενος άμεσες αποδόσεις, ενώ μαζί με το αρχηγικό μέλος συνομιλούσαν με τα θύματα, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματά τους ήταν ασφαλή,

51χρονη, αναλάμβανε την αποστολή εγγράφων προς τα θύματα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις, τα οποία περιλάμβαναν και ρήτρα εμπιστευτικότητας. Λάμβανε επίσης χρήματα για την υποστήριξη των «επενδυτικών» σχεδίων, ενώ είχε εμφανιστεί ως πρόεδρος μίας από τις επίμαχες «εταιρείες»,

73χρονος, παρουσιαζόταν ως τραπεζίτης – υπεύθυνος για τη διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων και

44χρονη, βοηθούσε το αρχηγικό μέλος στις παράνομες ενέργειες μεταφέροντας χρήματα των θυμάτων προς έτερο μέλος της οργάνωσης.

Πάνω από 550.000 ευρώ ο «τζίρος»

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί 5 περιπτώσεις απατών, μέσω των οποίων η οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό άνω των 550.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται.

