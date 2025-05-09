Στη φυλακή οδηγείται ο 38χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 16χρονης με νοητική στέρηση, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος και πλέον θα κρατείται έως τη δίκη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του κατηγορουμένου, στο πλαίσιο της ανάγκης για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Παράλληλα, η υπόθεση φαίνεται να ανοίγει νέο κύκλο ερευνών, καθώς σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του pelop.gr, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, έγινε νέα καταγγελία εις βάρος του 38χρονου στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, που αφορά άλλη περίπτωση κακοποίησης. Μάλιστα, αυτή τη φορά πρόκειται για ένα κοριτσάκι μόλις 8 χρόνων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Εκμεταλλευόμενος μάλιστα την απουσία πατρικής φιγούρας, ο 38χρονος προέτρεπε τη 16χρονη να τον αποκαλεί «μπαμπά».

'Οπως εκμυστηρεύτηκε το κορίτσι σε συγγενικό της πρόσωπο, ο κατηγορούμενος της έλεγε: «Μην ανησυχείς εγώ θα είμαι ο μπαμπάς σου, εγώ σ’ αγαπάω, θα λες εμένα μπαμπά».

Στο υλικό από κάμερες που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του -επικαλούμενος λόγους ασφαλείας- το οποίο βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα που επιβεβαιώνουν τη σεξουαλική κακοποίηση και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την άρνηση του κοριτσιού.

«Οταν η ανήλικη πήρε τηλέφωνο τη μητέρα και τον αδελφό της και πήγαν στο σπίτι του, ο αδελφός της, που γνώριζε ότι έχει κάμερες του είπε: “φέρε μου τώρα το κινητό να δω τι έχεις καταγράψει“.

Του πήρε το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια, το ανοίγει και το χρονικό σημείο που στο σπίτι βρισκόταν η ανήλικη το είχε διαγράψει» δήλωσε στην «Π» ο δικηγόρος της οικογένειας, Ακης Βαβαρούτας, επισημαίνοντας πως οι αστυνομικοί κατάφεραν ν’ ανακτήσουν το περιεχόμενο.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο κρεβάτι, με τον 38χρονο να υποστηρίζει πως είχε αιμορραγήσει η μύτη του.

Πηγή: skai.gr

