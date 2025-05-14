«Όχι στη μεταφορά κλινικών από το "Αττικόν" στο "Αγία Βαρβάρα"» - Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν σήμερα υγειονομικοί διαμαρτυρόμενοι για τη μεταφορά των παιδιατρικών, γυναικολογικών-μαιευτικών κλινικών και τμημάτων από το νοσοκομείο «Αττικόν» στο νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» (πρώην Λοιμωδών).



«Προχωράμε στη σημερινή κινητοποίηση γιατί η κυβέρνηση έχει ρίξει ένα επικίνδυνο πυροτέχνημα, με βάση το οποίο για να λύσει, υποτίθεται, το πρόβλημα των ράντζων για το οποίο φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε δέκα χρόνια στο Αττικό νοσοκομείο, η λύση που έχει σκεφτεί είναι να μεταφέρει στο Λοιμωδών -το οποίο η ίδια έκλεισε πριν 10 χρόνια, τη μαιευτική, ογκολογική και παιδιατρική κλινική και τα αντίστοιχα τμήματα που τις υποστηρίζουν» λέει ο Γιώργος Σιδέρης πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο «Αττικό» και της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) -η οποία κάλυψε την κινητοποίηση με στάση εργασίας.



«Θεωρούμε ότι, πρώτον, αυτό είναι μια κοροϊδία, εμείς ζητάμε εδώ και χρόνια να ανοίξει ξανά το Λοιμωδών, και όχι απλά να μεταφερθούν έτοιμες κλινικές από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι υποβάθμιση της παιδιατρικής περίθαλψης και επικίνδυνο. Γιατί δεν μπορεί ένα παιδί, ένας παιδιατρικός ασθενής, ένα νεογνό, μία λεχωίδα, μία γυναίκα να ανταπεξέλθει χωρίς τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες. Είτε αυτές αφορούν εργαστήρια είτε αφορούν μαγνητικούς τομογράφους, είτε υποστήριξη από καρδιολόγους από χειρουργούς» υπογραμμίζει ο κ. Σιδέρης και προσθέτει:



«Τρίτον, αν η κυβέρνηση ήθελε να λύσει το πρόβλημα των ράντζων στο Αττικό θα προσλάμβαναν όπως τους λέμε εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια εκατό νοσηλευτές που λείπουν, θα άνοιγε τις κλειστές πτέρυγες που υπάρχουν στο νοσοκομείο και θα ενίσχυε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας»



Ο Γιάννης Τσιμπούκης, ειδικευόμενος Μαιευτικής Γυναικολογίας στο νοσοκομείο «Αττικόν», κάνει λόγο για ουσιαστική υποβάθμιση «της κλινικής μας, της μαιευτικής - γυναικολογικής και του έργου της. Περιστατικά που διεκπεραιώνονται μέχρι τώρα δεν θα μπορούν να διεκπεραιωθούν στο καινούριο νοσοκομείο που θέλουν να μας μεταφέρουν, όπως τα ογκολογικά περιστατικά, όπως τα περιστατικά των κυήσεων υψηλού κινδύνου».



Όπως εξηγεί, «το τμήμα παθολογίας κύησης θα κλείσει χωρίς συνδρομή άλλων ειδικοτήτων, θα περιοριστεί και η εκπαίδευση των ειδικευομένων, αφού θα περιοριστούν τα περιστατικά που θα αναλαμβάνουμε. Και στο σύνολο χωρίς άλλες ειδικότητες, όπως είναι οι χειρουργοί, οι ουρολόγοι, παθολόγοι, καρδιολόγοι, δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν χειρουργική ειδικότητα που είμαστε έξω από το Αττικό. Δεν είναι σωστό η μαιευτική γυναικολογική και η νεογνολογική μονάδα να φύγουν από το Αττικό γιατί δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει τώρα, άρα θα υποβαθμιστεί το έργο της και το έργο αυτών των κλινικών» λέει κλείνοντας.



Η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ



Σε ανακοίνωσή της, η ΕΙΝΑΠ αναφέρει τα εξής:



Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ διαφωνεί κατηγορηματικά με τη νομοθετική ρύθμιση η οποία εντάσσει το Γ.Ν. Δυτικής Αττικής - Αγία Βαρβάρα (πρώην Λοιμωδών) ως αποκεντρωμένη διοικητική μονάδα στο Αττικό Νοσοκομείο. Απαιτούμε κανένας εργαζόμενος να μη μετακινηθεί από το νοσοκομείο της Νίκαιας προς το Λοιμωδών.



Όσον αφορά τα σχέδια που ανακοινώθηκαν διά στόματος Υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη και αφορούν τη μεταφορά από τον Αττικόν προς το Λοιμωδών της Παιδιατρικής κλινικής, της Γυναικολογικής κλινικής, του Μαιευτηρίου, της Μονάδας Παίδων και Νεογνών, την Παιδοχειρουργικής κλινικής με σκοπό τη δημιουργία "Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τη Γυναίκα και το Παιδί" δηλώνουμε ότι αυτά είναι αντιεπιστημονικά, συνιστούν υποβάθμιση της δημόσιας παιδιατρικής περίθαλψης και επικίνδυνο μέτρο όπως αποδεικνύεται και από πλήθος εγγράφων των γιατρών της Παιδιατρικής και της Μαιευτικής - Γυναικολογικής κλινικής με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις.



Αν η κυβέρνηση θέλει όντως να λύσει το θέμα των ράντζων στο Αττικόν πρέπει να προχωρήσει σε:



Επαναλειτουργία του Λοιμωδών ως σύγχρονο δημόσιο δωρεάν πλήρως ανεπτυγμένο νοσοκομείο με δικό του οργανισμό.

Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων δομών με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Άνοιγμα των κλειστών πτερυγών του νοσοκομείου (π.χ. Ουρολογική).



Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ στηρίζει την κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας, την Τετάρτη 14 Μαΐου στις 13:30 και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας (12:00 - 15:00) για την ίδια ημέρα.

