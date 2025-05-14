Του Νικόλα Μπάρδη

Η Ιθάκη είναι ένα μικρό νησί του Ιονίου, στην αγκαλιά της Κεφαλονιάς, που όμως είναι γνωστό στα πέρατα της οικουμένης για την πλούσια ιστορία του, ενώ θεωρείται και πατρίδα του μυθικού ήρωα Οδυσσέα. Το νησί είναι γεμάτο απ’ άκρη σ’ άκρη με πανέμορφες ακρογιαλιές και γραφικούς οικισμούς. Ένας από αυτούς είναι και το Κιόνι, που βρίσκεται χτισμένο στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, σε έναν απάνεμο, καλά προστατευμένο και καταπράσινο κόλπο. Το χωριό ανήκει στο δήμο Ιθάκης του νομού Κεφαλονιάς και απέχει 24 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, το Βαθύ. Σήμερα κατοικούν εκεί μόνιμα περίπου 120 άτομα.

Το Κιόνι είναι χτισμένο στο βάθος ενός πανέμορφου όρμου, και στην είσοδό του βλέπουμε τρεις ερειπωμένους πια ανεμόμυλους. Στο φυσικό του λιμάνι βρίσκουν αραξοβόλι τους θερινούς μήνες τα κότερα των επισκεπτών του νησιού, που έρχονται από την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο! Η δημιουργία του οικισμού τοποθετείται πίσω στον 16ο αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κάτοικοι από το ορεινό χωριό της Ανωγής. Ορισμένες κατοικίες, μάλιστα, εκείνης της εποχής διατηρούνται ακόμα και σήμερα. Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός και διατηρητέος χάρη στις καλοδιατηρημένες επτανησιακού τύπου κατοικίες του, οι οποίες «επέζησαν» και των ισχυρών σεισμικών δονήσεων, που συγκλόνισαν κατά καιρούς τα Επτάνησα.

Από το 1809 το νησί της Ιθάκης αποτέλεσε μέρος του ανεξάρτητου κράτους «Ενωμένες Πολιτείες των Ιονίων Νήσων» υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, και το 1864 έγινε η ενσωμάτωση με το ελεύθερο Ελληνικό Κράτος. Το 1953, με τον μεγάλο σεισμό της Κεφαλονιάς, πολλά σπίτια στο Κιόνι καταστράφηκαν ολοσχερώς, αλλά αρκετά από αυτά κατάφεραν να μείνουν όρθια και είναι μάρτυρες της αρχιτεκτονικής επιρροής τόσο των Ενετών, όσο και των Άγγλων. Πέρα από τις καλοδιατηρημένες οικίες, το χωριό είναι γνωστό και για τους τρεις ιστορικούς ναούς του: την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο Μαυρωνά, την εκκλησία της Ευαγγελίστριας και του Αγίου Ιωάννη του Λουμπαρδιάρη. Οι δύο τελευταίες ξεχωρίζουν για τις σπάνιες και εξαιρετικές τοιχογραφίες τους, ενώ ο Άγιος Ιωάννης διαθέτει και ένα περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Πολύ κοντά στον οικισμό υπάρχουν διάσπαρτες πολλές μικρές και άκρως παραδεισένιες ακρογιαλιές, που είναι ιδανικές για βουτιές την περίοδο του καλοκαιριού. Οι παραλίες Σαρακηνάρι, Πλακούτσες, Μαυρωνά, Ράχη και Φρίκες είναι μερικές από τις παραλίες της περιοχής που θα λατρέψετε από την πρώτη κιόλας βουτιά! Τα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, σε συνδυασμό με τα καταπράσινα βουνά του νησιού, αποτελούν μία χαρακτηριστική εικόνα μεσογειακού ελληνικού τοπίου, που γοητεύει όλους τους επισκέπτες ανεξαιρέτως.

Επίσης, παρά την τουριστική ανάπτυξη που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια, το νησί διατηρεί ακόμη την αυθεντική ταυτότητα και τη γραφική γοητεία του, χωρίς να αλλοιωθεί από τη δημοφιλία που αποκτά χρόνο με το χρόνο. Έτσι, μπορείτε εύκολα να βρείτε έναν μικρό όρμο με γαλαζοπράσινα νερά, για να κάνετε πριβέ τις βουτιές σας, μακριά από τη φασαρία των τουριστών. Απλώστε την πετσέτα σας κάτω από τον ίσκιο μιας ελιάς, και απολαύστε τη μαγεία του Ιονίου.

Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι καλύτερο για καλοκαιρινές διακοπές και digital detox;



Πηγή: skai.gr

