Από 31 Δεκεμβρίου 2024 η Ιθάκη δεν έχει μόνιμο παιδίατρο. Οι γονείς αναφέρουν το πρόβλημα ως το σοβαρότερο που αντιμετωπίζουν εδώ. Αναγκάζονται να πηγαίνουν μέχρι την Κεφαλονιά για να εξετάσει τα παιδιά τους ο παιδίατρος, και σε έκτακτα περιστατικά βλέπει τα παιδιά παθολόγος του κέντρου υγείας.

skai.gr

