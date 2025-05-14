Λογαριασμός
Ιθάκη: Τετρακόσια παιδιά χωρίς μόνιμη παιδιατρική φροντίδα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Από 31 Δεκεμβρίου 2024 η Ιθάκη δεν έχει μόνιμο παιδίατρο - Αναγκάζονται να πηγαίνουν μέχρι την Κεφαλονιά για να εξετάσει τα παιδιά τους ο παιδίατρος

Παιδίατρος - Ιθάκη

Από 31 Δεκεμβρίου 2024 η Ιθάκη δεν έχει μόνιμο παιδίατρο. Οι γονείς αναφέρουν το πρόβλημα ως το σοβαρότερο που αντιμετωπίζουν εδώ. Αναγκάζονται να πηγαίνουν μέχρι την Κεφαλονιά για να εξετάσει τα παιδιά τους ο παιδίατρος, και σε έκτακτα περιστατικά βλέπει τα παιδιά παθολόγος του κέντρου υγείας.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

 
Πηγή: skai.gr

