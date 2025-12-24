Λογαριασμός
Τραγωδία στην άσφαλτο: Eφτάχρονο αγόρι νεκρό σε τροχαίο στη Χαλκιδική- Τραυματίστηκαν οι γονείς

Ένα 7χρονο αγόρι σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό στο 55ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού

Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ σε δρόμο

Tη ζωή του έχασε 7χρονο αγόρι όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγό, που οδηγούσε 59χρονος στο 55ο χιλιόμετρο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού.

Τραυματίστηκαν η 45χρονη οδηγός και ο 43χρονος επιβάτης του αυτοκινήτου, γονείς του 7χρονου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

