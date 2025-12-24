Tη ζωή του έχασε 7χρονο αγόρι όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγό, που οδηγούσε 59χρονος στο 55ο χιλιόμετρο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού.

Τραυματίστηκαν η 45χρονη οδηγός και ο 43χρονος επιβάτης του αυτοκινήτου, γονείς του 7χρονου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

