Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 36χρονος για αδικήματα αθλητικής βίας

Συνελήφθη 36χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα για αδικήματα σχετιζόμενα με αθλητική βία- Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Σύλληψη με χειροπέδες

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου 2025, 36χρονος, ο οποίος αναζητούνταν καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Προηγήθηκαν έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο πλαίσιο των οποίων ο ανωτέρω εντοπίστηκε πλησίον της οικίας του στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, η απόφαση αφορούσε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, καθώς και χρηματική ποινή -250- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύλληψη εγκληματικότητα Ελληνική Αστυνομία Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark