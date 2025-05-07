Την ενοχή του 19χρονου κατηγορούμενου για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 στα επεισόδια στου Ρέντη, αποφάσισε το Μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πειραιά.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του 19χρονου για αναγνώριση ελαφρυντικών και τώρα αναμένεται να οριστεί η ποινή του.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η εισαγγελέας είχε χαρακτήρισε προκλητικά θρασυ και αμετανόητο τον 19 χρόνο κατηγορούμενο, που απαξίωσε την ίδια τη ζωή.

Πηγή: skai.gr

