Την ενοχή του 19χρονου κατηγορούμενου για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 στα επεισόδια στου Ρέντη, αποφάσισε το Μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πειραιά.
Η απόφαση ήταν ομόφωνη.
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του 19χρονου για αναγνώριση ελαφρυντικών και τώρα αναμένεται να οριστεί η ποινή του.
Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η εισαγγελέας είχε χαρακτήρισε προκλητικά θρασυ και αμετανόητο τον 19 χρόνο κατηγορούμενο, που απαξίωσε την ίδια τη ζωή.
