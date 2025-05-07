Λογαριασμός
Ομόφωνα ένοχος ο 19χρονος για τη δολοφονία Λυγγερίδη

Ο 19χρονος κρίθηκε ένοχος για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 στα επεισόδια στου Ρέντη

Λυγγερίδης

Την ενοχή του 19χρονου κατηγορούμενου για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 στα επεισόδια στου Ρέντη, αποφάσισε το Μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πειραιά.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του 19χρονου για αναγνώριση ελαφρυντικών και τώρα αναμένεται να οριστεί η ποινή του. 

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η εισαγγελέας είχε χαρακτήρισε προκλητικά θρασυ και αμετανόητο τον 19 χρόνο κατηγορούμενο, που απαξίωσε την ίδια τη ζωή. 

