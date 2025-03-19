Λογαριασμός
Συναγερμός στον Γοργοπόταμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη γέφυρα

Τον νεκρό άνδρα εντόπισε εργαζόμενος συνεργείου που εκτελεί εργασίες στην περιοχή 

γέφυρα

Συναγερμός στην αστυνομία σήμανε όταν ειδοποιήθηκε για νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Γοργοποτάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport το πτώμα είδε πάνω από τη γέφυρα ένας εργαζόμενος και ενημέρωσε τις Αρχές.

Το σημείο που βρίσκεται ο νεκρός δεν είναι εύκολα προσβάσιμο και γι αυτό κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία για να συνδράμει την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: γέφυρα νεκρός άντρας
