Για όλες τις εξελίξεις αναφορικά με τα αναβαθμισμένα συστήματα, την απόδοση αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές του μεταφορικού αεροσκάφους C-130J μιλάει αποκλειστικά στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Larry Gallogly, Director of Customer Requirements, AirMobility & Maritime Missions (C-130J), ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα με την ευκαιρία του Athens Flying Week, που διοργανώθηκε το διήμερο 14-15 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Σύμφωνα με την Lockheed Martin, το C-130J Super Hercules είναι μια ολοκληρωμένη ενημέρωση του C-130 Hercules, με νέους κινητήρες, θάλαμο πτήσης και άλλα συστήματα, και το μοναδικό μοντέλο που παράγεται αυτή τη στιγμή.

Για την Ελλάδα, ο κ. Gallogly υπογράμμισε ότι σε αυτήν τη φάση επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας και αφουγκράζεται τις ανάγκες των χειριστών μεταφορικών αεροσκαφών και των ομάδων υποστήριξης και συντήρησης των αεροσκαφών. «Με ενημερώνουν για τα κενά στις δυνατότητες -όχι μόνο για τα παλαιότερα αεροσκάφη όπου γνωρίζουμε τα όποια τεχνικά θέματα παρατηρούνται συχνά- αλλά και για την απόδοση και ειδικότερα τους τομείς όπου αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί (με τη νέα έκδοση)», τόνισε ο Director of Customer Requirements, AirMobility & Maritime Missions (C-130J) της Lockheed Martin.

«Στόχος των συναντήσεων εργασίας είναι να βρούμε τους βέλτιστους τρόπους διαμόρφωσης του λειτουργικού συστήματος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τους» ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, δε, ότι ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους έχει ένα κομβικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς «μπορείς να αγοράσεις δύο και να ξεκινήσεις άμεσα να τα λειτουργείς».

Ο κ. Gallogly εξήγησε πως απαιτείται ένα χρονοδιάγραμμα ετών με ορισμό συγκεκριμένων οικονομικών προδιαγραφών, για να προχωρήσει μία πιθανή παραγγελία από τη χώρα μας.

Αναφορικά με τα αναλώσιμα των C-130J, είπε ότι «υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης από τα ηλεκτρονικά συστήματα για τα ανταλλακτικά που απαιτούνται προτού εμφανιστούν στην πράξη τα προβλήματα στη λειτουργία του αεροσκάφους».

«Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνεις καταστάσεις και μπορείς να προχωρήσεις σε προληπτική συντήρηση του αεροσκάφους ώστε να παραμείνει λειτουργικό χωρίς προβλήματα», σημείωσε. Με τα δεδομένα που παρέχει στους συντηρητές του το αεροσκάφος κάνει τη ζωή τους πολύ πιο εύκολη», πρόσθεσε.

«Για αυτό και πολλές χώρες που τα χρησιμοποιούν έχουν παρατηρήσει πολύ μεγάλη μείωση κόστους και αύξηση στον κύκλο ζωής αλλά και τη διαθεσιμότητα των αεροσκαφών», επεσήμανε.

