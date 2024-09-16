Στην πρόσληψη 40 εκπαιδευτικών ως προσωρινούς αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού διδακτικού έργου στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, πρόκειται για 36 καθηγητές γενικής εκπαίδευσης και τέσσερις ειδικής αγωγής.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκππαίδευσης Β' Αθήνας, από τη Δευτέρα 16 έως την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024, όπου θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Παραμένουν 18.000 κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία, σύμφωνα με τη ΔΟΕ

Παραμένουν τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρά τις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ).

Κατα τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, ανέφερε ότι τα κενά στα σχολεία υπολογίζονται σε περίπου 18.000, με τα 10.000 περίπου εξ' αυτών να είναι στην Πρωτοβάθμια Εκπαιδευση, δηλαδή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Όπως σημείωσε ο κ. Μαρίνης, αυτός ο αριθμός αφορά όλες τις ειδικότητες, καθώς επίσης και την παράλληλη στήριξη. Ενδεικτικά, στη Γ' Αθήνας, τα κενά ειναι περίπου 700, στον νομό Αχαΐας 224, στον νόμο Κορινθίας 169 και στην Εύβοια 152. Επιπλέον, είπε ότι περίπου το 50% των ολοήμερων δεν λειτουργούν.

«Ακούμε μεγάλα λόγια, που προσπαθούν να κρύψουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα που συσσωρεύονται στην εκπαίδευση και είναι εκρηκτικά», τόνισε ο πρόεδρος της ΔΟΕ.

Πέραν των προβλημάτων στελέχωσης των σχολείων, ο κ. Μαρίνης επεσήμανε το ζήτημα της συγχώνευσης τμημάτων πανελλαδικά, με περισσότερα από 1.000 τμήματα να έχουν κλείσει, και, όπως είπε, «σε αρκετές περιπτώσεις αυτό συνεπάγεται και αλλαγή σχολείου».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι ακατάλληλοι χώροι διδασκαλίας και τα κοντέινερ στα οποία κάνουν μάθημα οι μαθητές και εκτίμησε ότι τα 250 εκατομμύρια ευρώ που εχουν εξαγγελθεί για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών «δεν θα είναι επί της ουσίας».

Όλα αυτά, μαζί με τις διεκδικήσεις του κλάδου, αναμένεται να συζητηθούν στην εφ' όλης της ύλης συνάντηση που θα εχει το ΔΣ της ΔΟΕ με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας στις 18 Σεπτεμβρίου 2024.

