Όσοι επιχειρούν απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλισμένων του οδηγούνται στην δικαιοσύνη, αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ με αφορμή την εξάρθρωση κυκλωμάτων εικονικών συνταγογραφήσεων με εκατομμύρια ευρώ ζημιά για τον Οργανισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, μετά από διεξοδική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, απεστάλησαν στην Οικονομική Αστυνομία προς διερεύνηση τον Οκτώβριο του 2023, δύο πλήρεις φάκελοι με ενδείξεις συστημικής απάτης ιατρών και φαρμακοποιών σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, βάσει των οποίων η Οικονομική Αστυνομία, μετά και από τη δική της έρευνα με τα δικά της μέσα κατέληξε στη σύλληψη ιατρών, φαρμακοποιών και λοιπών εμπλεκομένων σε δύο εγκληματικές οργανώσεις, όπως αναφέρεται στο από 16/9/2024 δελτίο τύπου της Αστυνομίας.

«Οι έμπειροι ιατροί και φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ, συνδύασαν τους στοχευμένους ελέγχους που διενεργούνται συστηματικά το τελευταίο δωδεκάμηνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την τήρηση των περιορισμών αποζημίωσης σε φάρμακα σιδήρου, βιταμίνης D και μαγνησίου με τους επικαιροποιημένους από τις αρχές του 2024 ελέγχους του ορίου συνταγογράφησης (πλαφόν) με καταγγελίες ασφαλισμένων για εν αγνοία τους συνταγογράφηση και εκτέλεση στα ΑΜΚΑ τους σκευασμάτων, μεταξύ άλλων και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών».

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, μετά από διασταυρώσεις στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ και στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας και, εκτός από τις συνταγογραφήσεις εκτός ενδείξεων και υπερδοσολογήσεις σκευασμάτων συγκεκριμένων εταιρειών, παρατηρήθηκε σε συνταγογραφήσεις ιατρών ομοιότητες στις διαγνώσεις, τα φαρμακευτικά σκευάσματα, τις δραστικές ουσίες και τις δοσολογίες, αλλά και ποσοστά υψηλής εκτέλεσης όσον αφορά το πλήθος και την αξία των συνταγών σε συγκεκριμένα φαρμακεία.

Η διαπιστωμένα υψηλή παραβατικότητα των ιατρών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ οδήγησε τον ΕΟΠΥΥ στον καταλογισμό της ζημίας που διαπιστώθηκε στους συνταγογράφους ιατρούς και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και ο ΕΟΠΥΥ θα κινηθεί δικαστικώς για τη διασφάλιση των συμφερόντων του, καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

