Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 11 η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Πέμπτη στην περιοχή Αρχάγγελος της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Λίγο πριν τις 10 σήμανε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή Αρχάγγελος και να κατευθυνθούν προς Δαιμονιά.

Στο σημείο επιχειρούν35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης εμοδε, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.



Πηγή: skai.gr

