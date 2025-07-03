Συγκλονίζει η κατάθεση του 16χρονου ο οποίος δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από έναν 94χρονο άντρα, το μεσημέρι της 30ης Ιουνίου στο Μαντράκι Ρόδου σε στάση λεωφορείου.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα τη Δημοκρατική που επικαλείται την επίσημη έκθεση εξέτασης του ανήλικου, ο 16χρονος βρισκόταν στη στάση των λεωφορείων με σκοπό να επιστρέψει στο σπίτι του, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του 94χρονου να περιφέρεται κυκλικά γύρω του. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, στην αρχή προσπάθησε να κατανοήσει τις προθέσεις του άντρα, όμως εκείνος δεν του απάντησε. Ο ανήλικος μετακινήθηκε από το σημείο, αλλά ο 94χρονος τον ακολούθησε, τον προσέγγισε και του είπε πως είναι «πολύ όμορφο παλικάρι». Στη συνέχεια τον χάιδεψε στα χέρια και τελικά – πάντα σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα – τον θώπευσε στα γεννητικά όργανα πάνω από τα ρούχα.

Ο 16χρονος απομακρύνθηκε και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Περιπολικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κατέφθασε στο σημείο, προχώρησε στη σύλληψη του καταγγελλόμενου και μετέφερε και τους δύο στην υπηρεσία. Ο ανήλικος αναγνώρισε τον 94χρονο χωρίς καμία επιφύλαξη και δήλωσε ότι επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Ο ηλικιωμένος, από την πλευρά του, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως δεν γνωρίζει τον νεαρό και πως δεν τον άγγιξε. Ωστόσο, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και της διαπιστωμένης αδυναμίας του να παρακολουθήσει τη διαδικασία, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το δικαστήριο διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και όρισε ρητή δικάσιμο για τις 7 Ιουλίου. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο για την ηλικία των εμπλεκομένων όσο και για τον δημόσιο χαρακτήρα του περιστατικού. Ο 94χρονος, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι αγράμματος, κάτοικος Ρόδου, ενώ δεν υπέγραψε την κατάθεσή του λόγω αδυναμίας.

Οι Αρχές, πάντως, συνεχίζουν να χειρίζονται την υπόθεση με αυξημένη προσοχή, δεδομένου ότι το θύμα είναι ανήλικο. Η επερχόμενη πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να κρίνει την πορεία της δίκης αλλά και το ενδεχόμενο παραπομπής ή μη του κατηγορουμένου σε ποινική δίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.