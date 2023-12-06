Δρακόντεια είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου σήμερα την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου.

Χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους ενώ θα πραγματοποιούνται και προληπτικοί έλεγχοι. Μάλιστα, θα υπάρξει ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων με διμοιρίες των ΜΑΤ από την επαρχία.

Τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας ενώ ελικόπτερα και drones θα δίνουν την εικόνα από αέρος προκειμένου να κατευθύνουν της επίγειες δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί φραγμοί και οι περιπολίες θα καθοριστούν ανάλογα με τα δρομολόγια των συγκεντρώσεων - πορειών.

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στην περιοχή των Εξαρχείων. Στις 12 το μεσημέρι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση μνήμης στα Προπύλαια και πορεία μαθητές και φοιτητές ενώ στο ίδιο σημείο θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στις 6 το απόγευμα από συλλογικότητες και φορείς.

Ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Μοναστηράκι» από τις 11:00 έως τις 15:00 και από τις 18:00 μέχρι νεωτέρας.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για τη συμπλήρωση (15) ετών από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η Αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ οι αστυνομικοί που θα συμμετέχουν στα μέτρα θα φορούν κάμερες στις στολές τους κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αποφασίστηκε η εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του Π.Δ. 75/2020, από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (κάμερες χειρός) και την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων/Δ.Α.Α. (κάμερες που εφαρμόζουν στο σώμα – body worn cameras), κατά την υλοποίηση από στελέχη των Υπηρεσιών τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο πλαίσιο δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και πορειών στην περιοχή της Αθήνας που περικλείεται από τις οδούς/λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Σουρή – Ναυάρχου Νικοδήμου – Αδριανού – Δεξίππου – Άρεως – πλατεία Μοναστηρακίου – Ερμού – πλατεία Αγίων Ασωμάτων – Π. Τσαλδάρη – Μενάνδρου – Μάρνης – Αριστοτέλους – Κοδριγκτώνος – Ευελπίδων – Ανδρέα Μουστοξύδη – Λ. Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας], από την 06:00 ώρα της Τετάρτης 06/12/2023 έως την 06:00 ώρα της Πέμπτης 0712/2023».

Πηγή: skai.gr

