Ηράκλειο: Σύλληψη 23χρονου για τηλεφωνικές απάτες -Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις με λεία πάνω από 37.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 23χρονου που φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εξιχνίασαν συνολικά τέσσερις περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων δύο τετελεσμένες και δύο απόπειρες, που σημειώθηκαν το διήμερο 18 και 19 Μαΐου 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά κυρίως με ηλικιωμένους πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με πρόσχημα υποτιθέμενο κίνδυνο διαρροής, έπειθαν τα θύματά τους να απομακρύνουν χρήματα και τιμαλφή από τα σπίτια τους και να τα τοποθετούν σε εξωτερικούς, μη επιτηρούμενους χώρους, από όπου τα παραλάμβανε συνεργός.

Με τη μέθοδο αυτή, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό 200 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 37.000 ευρώ.

Από την αξιοποίηση στοιχείων και την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο της παραλαβής των τιμαλφών, μεταβαίνοντας με ΙΧΕ αυτοκίνητο στις οικίες των θυμάτων.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το βράδυ της 19ης Μαΐου 2026 στα Χανιά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν πριν τον απόπλου.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

