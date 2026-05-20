Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής, 17 Μαΐου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ο 52χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια περιπολίας να κινείται πεζός. Σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια.

Στη συνέχεια, ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

142 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

80 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και

αεροβόλο τυφέκιο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

