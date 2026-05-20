Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής, 17 Μαΐου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ο 52χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια περιπολίας να κινείται πεζός. Σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια.
Στη συνέχεια, ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
- 142 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,
- 80 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και
- αεροβόλο τυφέκιο.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
