Στη σύλληψη μιας 53χρονης γυναίκας που κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, προχώρησαν χθες (20.12.2025) κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας, Ηρακλείου.

Η γυναίκα εμφανίζεται ως υπεύθυνη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, ανήλικος κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα-Πεδιάδας.

