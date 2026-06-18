Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου ένας 19χρoνος που εντοπίστηκε αιμόφυρτος χθες τα μεσάνυχτα, στα Ενετικά τείχη του Ηρακλείου.

Τον 19χρονο εντόπισε στη βάση των τειχών, στο ύψος του αγάλματος του Ελ. Βενιζέλου, μια 52χρονη γυναίκα που ενημέρωσε τις αρχές, ενώ ο τραυματισμός του νεαρού φέρεται να οφείλεται σε πτώση από τα τείχη.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν την σοβαρή κατάσταση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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