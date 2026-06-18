Στην εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας και εκβίασης σε βάρος 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, συλλαμβάνοντας δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών, ενώ αναζητούνται ακόμη τρεις συνεργοί τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, καθώς και τριών ακόμη ημεδαπών ηλικίας 16, 16 και 18 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και εκβίαση κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα ξημερώματα της Τετάρτης οι δράστες παρέλαβαν τον 25χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι οικείο πρόσωπο του 20χρονου, και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εκεί, αφού τον ακινητοποίησαν και τον απείλησαν με πιστόλι και εργαλείο κοπής, τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η συναλλαγή.

Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, φέρονται να τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό, ενώ του ζήτησαν να μην ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στις κατοικίες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια airsoft και τέσσερα μαχαίρια.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών συνεργών τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.