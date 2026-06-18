Σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος πυροσβεστών κατήγγειλε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Δασοκομάντος, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν τριμελές πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος κλήθηκε να επέμβει για την κατάσβεση φωτιάς που είχε εκδηλωθεί εντός του καταυλισμού.

Καταγγέλλουν ότι στο σημείο δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία για την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδα περίπου 20 νεαρών Ρομά προσέγγισε τους πυροσβέστες, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους.

Σύμφωνα με το σωματείο, οι δράστες φέρονται να προσπάθησαν να πάρουν το υπηρεσιακό πυροσβεστικό όχημα, καθώς και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασομάντος χαρακτηρίζει το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες επιθέσεις θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των πυροσβεστών. Παράλληλα, όπως αναφέρει, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και δεν γίνεται να συνεχιστούν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση-καταγγελία των Δασοκομάντος

Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών κατά τα οποία πυροσβεστικό προσωπικό καλείται να επιχειρήσει υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Σωματείο μας, σήμερα το απόγευμα πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο.

Στο περιστατικό συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας Π.Ε.Θ. και ένας μόνιμος υπάλληλος, χωρίς – όπως αναφέρεται – την παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι συνάδελφοι μας δέχτηκαν επίθεση από Ρομά, προσπάθησαν να τους πάρουν το όχημα και υλικά από το όχημα τους και δέχτηκαν απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα αν δεν αποχωρούσαν από τη περιοχή.

Ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ την Παρασκευή στις 8:00 στη Βουλή των Ελλήνων θα απαντηθεί επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά.

Πηγή: skai.gr

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