Σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού, αποχαιρετούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, τον άτυχο 19χρονο ΕΠΟΠ στρατιώτη από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, που έχασε τη ζωή του μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του, στη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Ρόδο.

Το φέρετρο έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, όπου τελείται η κηδεία του, τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη σημαία, ενώ τραγικές φιγούρες οι γονείς, η αδελφή, ο παππούς και οι γιαγιάδες του.

Αρκετός κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς στην εκκλησία, άνθρωποι όλων των ηλικιών, όλοι για να πουν τον στερνό αντίο στον αγαπημένο συγγενή και φίλο.

Στεφάνι απέστειλε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ανάμεσα στους επίσημους που παρευρίσκονται είναι ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Εντεταλέμος Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Καρτσάκης, Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, Αντιδήμαρχοι και λοιποί φορείς της περιοχής.

Παρόντες είναι και ο Αρχηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95ης Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής Υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης και ο Διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης Ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Στην είσοδο της εκκλησίας ήταν τοποθετημένη μία φωτογραφία του 19χρονου με τα χακί, ενώ έξω από τον Ιερό Ναό βρίσκεται και στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στο νεκροταφείο.





