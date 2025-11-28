Λογαριασμός
Σοκ στο Μενίδι: 14χρονη εμφανίστηκε σε ΑΤ με νεκρό έμβρυο - Συνελήφθη η μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία

Η 14χρονη είπε ότι η μητέρα της, η οποία και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, την χτύπησε τόσο άσχημα που εξαιτίας τους ξυλοδαρμού απέβαλε

UPDATE: 11:41
Σοκ στο Μενίδι

Του Μάκη Συνοδινού

Κορίτσι 14 ετών παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών με νεκρό έμβρυο σε σακούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες η 14χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων και το βρέφος στην ιατροδικαστική για να βρουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr η 14χρονη είπε στους αστυνομικούς οι οποίοι σοκαρίστηκαν με το περιστατικό πως η 54χρονη μητέρα της (υπήκοος Αλβανίας), η οποία και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, την χτύπησε τόσο άσχημα που εξαιτίας τους ξυλοδαρμού απέβαλε.

Πηγή: skai.gr

TAGS: νεκρό βρέφος Μενίδι ενδοοικογενειακή βία
