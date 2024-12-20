Δήμος Αθηναίων: Κανένας πλειστηριασμός ακινήτου ευάλωτου δημότη 

«Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει προχωρήσει σε πλειστηριασμό ακινήτου ευάλωτου δημότη του. Αυτό φυσικά δεν θα γίνει ποτέ και με τη δημαρχία του Χάρη Δούκα», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση η οποία έρχεται σε απάντηση του γραφείο υτύπου του ΚΚΕ αναφορικά με πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας ανέργου για χρέη προς τον δήμο.

«Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει προχωρήσει σε πλειστηριασμό ακινήτου ευάλωτου δημότη του. Αυτό φυσικά δεν θα γίνει ποτέ και με τη δημαρχία του Χάρη Δούκα», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση και προστίθεται:

«Αντίθετα, με πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μηδενίστηκαν τα δημοτικά τέλη, για πολλές κατηγορίες οικονομικά ασθενέστερων δημοτών. Οι υπηρεσίες του δήμου, όμως, υποχρεούνται βάσει του Ν. 5027/23 να εντατικοποιήσουν τις ενέργειές τους, προκειμένου να εισπράξουν οφειλές που βεβαιώθηκαν ως το έτος 2019. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν να λογοδοτήσουν στους θεσμοθετημένους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελεγκτικό Συνέδριο).

Οι προσπάθειες του δήμου αποβλέπουν στην ειδοποίηση και διευκόλυνση των οφειλετών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, τώρα που ισχύει η ευνοϊκή ρύθμιση των 60 δόσεων. Η ρύθμιση αυτή λήγει στις 31/1/2025».

«Προφανώς κανένας πλειστηριασμός δεν θα υπάρξει για την περίπτωση που αναφέρει το ΚΚΕ. Το οποίο βέβαια γνωρίζει όλα τα παραπάνω από τις 24/4/2024, μιας και ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων», καταλήγει η ανακοίνωση.

