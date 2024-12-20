Σε σοκ συνεχίζει να βρίσκεται το νησί των Κυθήρων μετά την ξαφνική είδηση του χαμού του προέδρου της τοπικής κοινότητας Καραβά, Κοσμά Τζωρτζόπουλου, ο οποίος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του έπειτα από σοβαρό καβγά που είχε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, κ. Βαγγέλη Βενάρδο.

Σύμφωνα με το Kythera.news, τον ξυλοδαρμό κατήγγειλε ο ίδιος ο κ. Βενάρδος ο οποίος μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης νοσηλευόταν φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κυθήρων. Στο επεισόδιο φέρεται να τραυματίστηκε και η σύζυγος του. Μετά το περιστατικό ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, φέρεται να μετέβη στην περιοχή της Πλατείας Άμμου όπου έβαλε τέλος στη ζωή του. Αργότερα διεκομίσθη στο Τριφύλλειο Νοσοκομείο Κυθήρων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Κοσμάς Τζωρτζόπουλος

Όταν η αστυνομία του νησιού ενημερώθηκε για το περιστατικό άρχισε τις έρευνες για τον εντοπισμό του Κοσμά Τζωρτζόπουλου. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως λίγο πριν δώσει τέλος στη ζωή του έστειλε ένα μήνυμα σε αστυνομικό του νησιού εκδηλώνοντας την πρόθεση να κάνει κακό στον εαυτό του. Όπως έγραφε στο μήνυμα δεν αντέχει άλλο να πολεμά για τα θέματα του νησιού ζητώντας να συνεχίσουν εκείνοι τον αγώνα του.

Η τελευταία του ανάρτηση με αιχμές

Λίγο πριν δώσει τέλος στη ζωή του, ο Κοσμάς Τζωρτζόπουλος, είχε κάνει μία ανάρτηση στο Facebook που άφηνε αιχμές και αναφερόταν σε ένα πρόβλημα με διαρροή νερού στην περιοχή Καραβά.

«Προς ενημέρωση κατοίκων: Η Διαρροή νερού λοιπόν έξω από τις τουαλέτες στον Καραβά επισκευάστηκε, όσο και για το οδοιπορικό του Adelinfm Radiofono Kythera στα Μαυρογιωργιάνικα και τις φωτογραφίες με την Σημαία, μπορεί να ήταν στο έλεος του καιρού η σημαία αλλά δεν αποκλείεται να έβαλε κάποιος το χεράκι του γιατί όταν είναι ψηλά και ανεμίζει δεν αρέσει και πολύ.......Με αυτά και με αυτά ασχολούμαστε με γελοία πράγματα όταν το νησί βουλιαμπλέει στα προβλήματα και άλλοι σε γράφουν και άλλοι σε κυνηγούν......», έγραφε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση ερευνάται από την ΕΛΑΣ.



Πηγή: skai.gr

