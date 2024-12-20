Θεσσαλονίκη: Στο ψυχιατρείο ο 41χρονος με τον εκρηκτικό μηχανισμό στα δικαστήρια

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της 2ης τακτικής ανακρίτριας ο 41χρονος που το πρωί της Τετάρτης απειλούσε ότι θα ενεργοποιήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει, ενώ παράλληλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και έτσι, θα μεταφερθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να γίνει εκτίμηση της ψυχιατρικής του κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του makthes.gr, ο συλληφθείς με διπλή υπηκοότητα, τόσο ελληνική όσο και ιρλανδική, προανακριτικά είχε υποστηρίξει ότι ζει μόνιμα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία και ήρθε στην Ελλάδα για να συναντήσει ένα συγγενικό του πρόσωπο, ωστόσο η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι θα επισκεπτόταν την μητέρα του που ζει στην Κρήτη.

Σχετικά με τον λόγο που έφτασε στα δικαστήρια με εκρηκτικό μηχανισμό δεν φαίνεται να έδωσε κάποια συγκεκριμένη εξήγηση, ενώ φέρεται να μην είχε κάποια εμπλοκή με τη δικαιοσύνη.

Του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, και κατηγορείται για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών δίπλα σε δημόσια συνάθροιση πλήθους, καθώς εκείνη την ώρα, έξω από το δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, ως ένδειξη αλληλεγγύης στους 109 κατηγορούμενους που δικάζονταν για τα επεισόδια στην πορεία μνήμης για τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.

Επίσης, κατηγορείται και για απειλή, αντίσταση και παράνομη οπλοκατοχή λόγω της ρεπλίκας που βρέθηκε στο σακίδιό του.

Πηγή: skai.gr

